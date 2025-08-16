Встреча Путина и Трампа
16 августа, 04:47

Трамп передал Путину на Аляске личное письмо от супруги Мелании

Дональд и Меланья Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Debby Wong

В ходе прошедшего на Аляске саммита президентов США и России Дональд Трамп лично передал Владимиру Путину письмо от своей супруги, первой леди Мелании Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника в Белом доме.

По данным агентства, письмо было вручено российскому лидеру во время двусторонних переговоров глав государств. Содержание послания, как утверждают источники Reuters, касается ситуации с похищениями детей, которые якобы имели место в результате вооружённого конфликта на Украине. Другие детали послания не приводятся.

После почти трёхчасовых переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что США и РФ достигли договорённостей относительно гарантий безопасности для Украины. При этом американский лидер призвал Владимира Зеленского заключить сделку с Москвой.

