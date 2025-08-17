«Это следовало написать ещё 11 лет назад»: В России жёстко прошлись по письму Мелании Трамп
Военкор Коц заявил, что Мелании Трамп следовал написать письмо 11 лет назад
Первой леди США Мелании Трамп следовало написать письмо в защиту детей ещё 11 лет назад, заявил военкор Александо Коц. Он уточнил, что дети начали гибнуть ещё в 2014 году, когда начались события на Майдане. Поэтому письмо Мелании о детях было отправлено не вовремя и не туда, куда следовало.
«Уважаемая госпожа Трамп, это было 11 лет назад. Когда росла и ширилась «Аллея Ангелов» в Донбассе. Но взрослые дяди на Западе были слишком увлечены проектом «АнтиРоссия», чтобы это замечать», — написал Коц в своём телеграм-канале.
Напомним, что Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, Мелания Трамп в своём «письме мира» обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой позаботиться о детях. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий, а лидеры должны способствовать надёжной защите будущего каждого ребёнка.