Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:54

«Это следовало написать ещё 11 лет назад»: В России жёстко прошлись по письму Мелании Трамп

Военкор Коц заявил, что Мелании Трамп следовал написать письмо 11 лет назад

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Первой леди США Мелании Трамп следовало написать письмо в защиту детей ещё 11 лет назад, заявил военкор Александо Коц. Он уточнил, что дети начали гибнуть ещё в 2014 году, когда начались события на Майдане. Поэтому письмо Мелании о детях было отправлено не вовремя и не туда, куда следовало.

«Уважаемая госпожа Трамп, это было 11 лет назад. Когда росла и ширилась «Аллея Ангелов» в Донбассе. Но взрослые дяди на Западе были слишком увлечены проектом «АнтиРоссия», чтобы это замечать», написал Коц в своём телеграм-канале.

В США раскрыли одно из требований Путина на саммите с Трампом
В США раскрыли одно из требований Путина на саммите с Трампом

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, Мелания Трамп в своём «письме мира» обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой позаботиться о детях. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий, а лидеры должны способствовать надёжной защите будущего каждого ребёнка.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мелания Трамп
  • Дональд Трамп
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar