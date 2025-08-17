Первой леди США Мелании Трамп следовало написать письмо в защиту детей ещё 11 лет назад, заявил военкор Александо Коц. Он уточнил, что дети начали гибнуть ещё в 2014 году, когда начались события на Майдане. Поэтому письмо Мелании о детях было отправлено не вовремя и не туда, куда следовало.