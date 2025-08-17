В США раскрыли одно из требований Путина на саммите с Трампом
NYT: Путин потребовал официального статуса для русского языка на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий восстановления статуса русского языка и защиты православных церквей на Украине. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённых европейских чиновников.
«По словам официальных лиц, Путин также попросил предоставить гарантии того, что русский язык снова станет официальным языком на Украине, а также обеспечить безопасность русских православных церквей», — приводит издание слова источников.
Контекстом этих требований стала политика украинских властей, направленная на вытеснение русского языка из публичного пространства. Согласно данным, с февраля по ноябрь 2022 года из библиотечных фондов Украины было изъято около 11 миллионов книг на русском языке.
Парадоксально, но даже в таких условиях русский язык остаётся основным средством общения для многих украинцев, включая военнослужащих. На полигонах ВСУ бойцы зачастую продолжают разговаривать между собой на русском, несмотря на официальные ограничения.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялись переговоры на высшем уровне между главами России и США. Основное внимание в ходе этих переговоров, продлившихся почти три часа, было уделено украинскому кризису. Эксперты полагают, что Запад утратил возможность эффективно продолжать дипломатическую изоляцию России. Отмечается, что снятие санкционного давления со стороны США вынудит европейские страны также пересмотреть свой подход.