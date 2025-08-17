В США раскрыли одно из требований Путина на саммите с Трампом

Глава государства Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий восстановления статуса русского языка и защиты православных церквей на Украине. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённых европейских чиновников.

«По словам официальных лиц, Путин также попросил предоставить гарантии того, что русский язык снова станет официальным языком на Украине, а также обеспечить безопасность русских православных церквей», — приводит издание слова источников.

Контекстом этих требований стала политика украинских властей, направленная на вытеснение русского языка из публичного пространства. Согласно данным, с февраля по ноябрь 2022 года из библиотечных фондов Украины было изъято около 11 миллионов книг на русском языке.