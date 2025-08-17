Рогов: Встреча Путина и Трампа на Аляске загнала Зеленского в угол
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Встреча президентов России и США на Аляске поставила Владимира Зеленского в безвыходное положение, сделав его единственным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу, но он боится потерять власть. Для него она важнее мира», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА «Новости».
По его словам, теперь у Киева есть реальная возможность прекратить войну, однако Зеленский сознательно затягивает процесс.
Ранее Дональд Трамп оценил свой саммит с Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Встреча лидеров двух держав на Аляске длилась порядка трёх часов. Этот визит стал первой поездкой президента РФ в США за десять лет. Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным на Аляске. Также он уже анонсировал возможные переговоры Москвы и Киева.