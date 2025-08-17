Встреча президентов России и США на Аляске поставила Владимира Зеленского в безвыходное положение, сделав его единственным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу, но он боится потерять власть. Для него она важнее мира», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА «Новости».