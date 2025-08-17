Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 13:04

«Спасти от Зеленского»: Рогов призвал Меланию Трамп защитить украинских детей

Рогов: Мелания Трамп должна знать правду о зверствах против детей на Украине

Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА

Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов обратился к первой леди США Мелании Трамп с призывом обратить внимание на ситуацию с детьми на Украине и защитить их от действий киевского режима. Своё заявление он сделал в интервью РИА «Новости».

«Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук диктатора Зеленского», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что символом преступлений против детей стал мемориал «Ангелы Донбасса», посвящённый несовершеннолетним жертвам обстрелов.

По словам общественника, первая леди США может быть не осведомлена о масштабах трагедии, включая факты торговли детьми и рост числа сирот из-за принудительной мобилизации. Рогов связал эти проблемы с политикой киевского руководства, обвинив его в создании условий для гуманитарной катастрофы.

«Это следовало написать ещё 11 лет назад»: В России жёстко прошлись по письму Мелании Трамп
«Это следовало написать ещё 11 лет назад»: В России жёстко прошлись по письму Мелании Трамп

На встрече на Аляске президент США Дональд Трамп вручил российскому лидеру Владимиру Путину личное послание от своей супруги. Позднее журналисты обнародовали его содержание. В своём «письме мира» Мелания Трамп обратилась к Путину с призывом уделить внимание детям. Она подчеркнула, что забота о подрастающем поколении должна превосходить личные удобства и политические споры, и призвала лидеров обеспечить надёжную защиту будущего каждого ребёнка.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Меланья Трамп
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar