«Спасти от Зеленского»: Рогов призвал Меланию Трамп защитить украинских детей
Рогов: Мелания Трамп должна знать правду о зверствах против детей на Украине
Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов обратился к первой леди США Мелании Трамп с призывом обратить внимание на ситуацию с детьми на Украине и защитить их от действий киевского режима. Своё заявление он сделал в интервью РИА «Новости».
«Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук диктатора Зеленского», — заявил Рогов.
Он подчеркнул, что символом преступлений против детей стал мемориал «Ангелы Донбасса», посвящённый несовершеннолетним жертвам обстрелов.
По словам общественника, первая леди США может быть не осведомлена о масштабах трагедии, включая факты торговли детьми и рост числа сирот из-за принудительной мобилизации. Рогов связал эти проблемы с политикой киевского руководства, обвинив его в создании условий для гуманитарной катастрофы.
На встрече на Аляске президент США Дональд Трамп вручил российскому лидеру Владимиру Путину личное послание от своей супруги. Позднее журналисты обнародовали его содержание. В своём «письме мира» Мелания Трамп обратилась к Путину с призывом уделить внимание детям. Она подчеркнула, что забота о подрастающем поколении должна превосходить личные удобства и политические споры, и призвала лидеров обеспечить надёжную защиту будущего каждого ребёнка.