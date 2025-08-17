Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов обратился к первой леди США Мелании Трамп с призывом обратить внимание на ситуацию с детьми на Украине и защитить их от действий киевского режима. Своё заявление он сделал в интервью РИА «Новости».

«Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук диктатора Зеленского», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что символом преступлений против детей стал мемориал «Ангелы Донбасса», посвящённый несовершеннолетним жертвам обстрелов.