Главарь киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не озвучил конкретных шагов. На своей странице в соцсети Х экс-комик сообщил, что Украине «не следовало отказываться» от полуострова в 2014 году.

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал главарь киевского режима.

При этом Зеленский заявил о намерении завершить конфликт «быстро и надёжно», подчеркнув необходимость достижения долгосрочного мира.