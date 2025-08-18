Встреча Путина и Трампа
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не озвучил конкретных шагов. На своей странице в соцсети Х экс-комик сообщил, что Украине «не следовало отказываться» от полуострова в 2014 году.

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал главарь киевского режима.

При этом Зеленский заявил о намерении завершить конфликт «быстро и надёжно», подчеркнув необходимость достижения долгосрочного мира.

Напомним, ранее президент США заявил, что Украина не сможет восстановить контроль над Крымом и не получит членство в НАТО. При этом Трамп отметил, что Зеленский способен практически незамедлительно прекратить конфликт. Для этого главарь киевского режима должен отказаться от полуострова и вступления в Североатлантический альянс.

