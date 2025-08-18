Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем «большом дне» в Белом доме, приуроченном к встрече с лидерами стран Европейского союза и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом республиканец заявил в своей соцсети Truth Social.

«Завтра в Белом доме будет большой день. Никогда ещё не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!! Фейковые СМИ скажут, что для президента Трампа большая потеря принимать столько великих европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле, это большая честь для Америки», — написал он.

Американский лидер также выразил уверенность в значении собственной работы на посту президента для международного положения США. По словам хозяина Белого дома, год назад США были «мёртвой страной», а теперь это «самая горячая» страна в мире. Кроме того, глава государства обратил внимание на оформление Белого дома: американские флаги, размещённые у двух главных входов, по его мнению, создают впечатляющий визуальный эффект.