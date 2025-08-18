Если главарь киевского режима Владимир Зеленский откажется от предложений американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, он вызовет недовольство республиканца. Об этом пишет Bloomberg.

«Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или согласиться на быстрое урегулирование, чтобы положить конец войне России на Украине», — говорится в материале.

Издание отмечает, что на встрече будут присутствовать европейские лидеры, однако их позиции не всегда совпадали с мнением США. Команда Зеленского намерена получить уточнения по гарантиям безопасности.

По данным Bloomberg, задачи экс-комика включают предотвращение новых споров с хозяином Белого дома, сохранение интереса США к заключению соглашения, выяснение требований России, согласование сроков возможной трёхсторонней встречи и стимулирование усиления санкций против РФ.