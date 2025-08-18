Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 23:51

«Безвыходное положение»: В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой

Bloomberg: Зеленского ожидает гнев Трампа при отказе от сделки по урегулированию

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Если главарь киевского режима Владимир Зеленский откажется от предложений американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, он вызовет недовольство республиканца. Об этом пишет Bloomberg.

«Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или согласиться на быстрое урегулирование, чтобы положить конец войне России на Украине», — говорится в материале.

Издание отмечает, что на встрече будут присутствовать европейские лидеры, однако их позиции не всегда совпадали с мнением США. Команда Зеленского намерена получить уточнения по гарантиям безопасности.

По данным Bloomberg, задачи экс-комика включают предотвращение новых споров с хозяином Белого дома, сохранение интереса США к заключению соглашения, выяснение требований России, согласование сроков возможной трёхсторонней встречи и стимулирование усиления санкций против РФ.

В США считают, что трёхсторонний саммит не гарантирован после встречи Трампа с Зеленским
В США считают, что трёхсторонний саммит не гарантирован после встречи Трампа с Зеленским

А ранее СМИ писали, что Трамп может полностью приостановить поддержку Украины, если Зеленский не примет предложенные требования по урегулированию конфликта. Отмечается, что очередная ссора может стать предлогом для республиканца обвинить экс-комика в том, что он не хочет мира.

Тимур Хингеев
