Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 01:41

Трамп: Зеленский завершит конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Главарь киевского режима Владимир Зеленский имеет возможность практически незамедлительно прекратить конфликт, если откажется от вступления в НАТО и от притязаний на Крым. Об этом в соцсети Truth Social написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что Украина никогда не вернёт под свой контроль Крымский полуостров и не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по его словам, бывший комик имеет возможность остановить конфликт прямо сейчас.

«Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — говорится в сообщении Трампа.

«Безвыходное положение»: В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой
«Безвыходное положение»: В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой

Напомним, 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Трампа, в которой также примут участие европейские лидеры. В западных СМИ сообщают: если главарь киевского режима не примет предложенные ему условия по прекращению конфликта, Украина может полностью лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar