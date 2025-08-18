Трамп: Зеленский завершит конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Главарь киевского режима Владимир Зеленский имеет возможность практически незамедлительно прекратить конфликт, если откажется от вступления в НАТО и от притязаний на Крым. Об этом в соцсети Truth Social написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Американский лидер заявил, что Украина никогда не вернёт под свой контроль Крымский полуостров и не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по его словам, бывший комик имеет возможность остановить конфликт прямо сейчас.
«Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — говорится в сообщении Трампа.
Напомним, 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Трампа, в которой также примут участие европейские лидеры. В западных СМИ сообщают: если главарь киевского режима не примет предложенные ему условия по прекращению конфликта, Украина может полностью лишиться поддержки со стороны Вашингтона.