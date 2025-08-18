«Сегодня большой день»: Дмитриев высказался о переговорах Трампа с Зеленским

Глава РФПИ и спецпредставитель президента по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал предстоящий день в Белом доме «большим». Об этом он сообщил в своём блоге.

В сообщении Дмитриев отметил два ключевых события: встречу президента США Дональда Трампа с экс-комиком Владимиром Зеленским в 20:15 по московскому времени и последующие переговоры с европейскими лидерами в 22:00.

«Это рассматривается как показатель того, насколько они были встревожены состоявшимся в пятницу в Анкоридже саммитом Трампа и Путина», — цитирует Дмитриев издание The Guardian.

Спецпредставитель президента РФ указал, что свои планы экстренно изменили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также руководство ЕС и НАТО.