«Сегодня большой день»: Дмитриев высказался о переговорах Трампа с Зеленским
Глава РФПИ и спецпредставитель президента по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал предстоящий день в Белом доме «большим». Об этом он сообщил в своём блоге.
В сообщении Дмитриев отметил два ключевых события: встречу президента США Дональда Трампа с экс-комиком Владимиром Зеленским в 20:15 по московскому времени и последующие переговоры с европейскими лидерами в 22:00.
«Это рассматривается как показатель того, насколько они были встревожены состоявшимся в пятницу в Анкоридже саммитом Трампа и Путина», — цитирует Дмитриев издание The Guardian.
Спецпредставитель президента РФ указал, что свои планы экстренно изменили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также руководство ЕС и НАТО.
Дмитриев подчёркивает, что европейские политики оперативно скорректировали графики, чтобы присутствовать на встрече вместе с главой киевского режима и помочь ему достойно ответить на вопросы главы Белого дома.
Сегодня, 18 августа, в Белом доме состоится встреча Зеленского и Трампа. К обсуждению присоединятся также французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Великобритании и Италии, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается также участие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В случае отказа Зеленского от выдвинутых условий, Трамп может полностью прекратить поддержку киевского режима. Это позволит американскому президенту обвинить руководство Украины в нежелании завершать конфликт и выйти из сложившейся ситуации.