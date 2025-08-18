От надежд до краха: Life.ru узнал у ChatGPT, что ждёт Зеленского на встрече с Трампом
ChatGPT на 55% уверен, что Трамп пообещает ограниченную помощь Украине
Обложка © ТАСС / Zuma
Искусственный интеллект ChatGPT подготовил для Life.ru три варианта развития событий на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Вероятность каждого из них оценена по-разному, но наиболее реалистичный сценарий выглядит далеко не оптимистично для Киева.
«Итоговый баланс: наиболее вероятен реалистичный сценарий, где Зеленский получает частичные обещания, но остаётся под давлением. Трамп использует встречу, чтобы показать избирателям — «Америка помогает, но не идёт на поводу у Киева», — написала нейросеть.
Оптимистичный сценарий, вероятность которого составляет около 20%, предполагает расширение военной помощи США Киеву. В таком случае Трамп мог бы публично заявить: «Америка всегда будет рядом с Украиной», а Зеленский показал бы себя союзником, а не просителем. Реалистичный вариант, которому ChatGPT даёт 55%, строится на концепции «жёсткой дружбы»: поддержка сохраняется, но ограниченная, а Киев подталкивается к переговорам с Москвой. Для Зеленского это означает напряжённую пресс-конференцию и имиджевые потери, хотя канал помощи не перекрывается.
Пессимистичный сценарий (25%) предполагает, что Трамп прямо заявит о нежелании безусловно финансировать Украину и упрекнёт Киев в зависимости от американских денег. В таком случае Зеленский выйдет из Белого дома без реальных гарантий и с тяжёлым ударом по международному имиджу.
Ранее Зеленский отверг условия Трампа по урегулированию украинского конфликта. Глава украинского режима фактически бросил вызов президенту США сразу после того, как тот озвучил свои предложения. Трамп исключил возможность возвращения Крыма Украине и её вступления в НАТО. Эти заявления прозвучали накануне переговоров главы Белого дома с европейскими лидерами и Зеленским, что придало встрече ещё более напряжённый характер.