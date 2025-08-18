От надежд до краха: Life.ru узнал у ChatGPT, что ждёт Зеленского на встрече с Трампом

Искусственный интеллект ChatGPT подготовил для Life.ru три варианта развития событий на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Вероятность каждого из них оценена по-разному, но наиболее реалистичный сценарий выглядит далеко не оптимистично для Киева.

«Итоговый баланс: наиболее вероятен реалистичный сценарий, где Зеленский получает частичные обещания, но остаётся под давлением. Трамп использует встречу, чтобы показать избирателям — «Америка помогает, но не идёт на поводу у Киева», — написала нейросеть.

Оптимистичный сценарий, вероятность которого составляет около 20%, предполагает расширение военной помощи США Киеву. В таком случае Трамп мог бы публично заявить: «Америка всегда будет рядом с Украиной», а Зеленский показал бы себя союзником, а не просителем. Реалистичный вариант, которому ChatGPT даёт 55%, строится на концепции «жёсткой дружбы»: поддержка сохраняется, но ограниченная, а Киев подталкивается к переговорам с Москвой. Для Зеленского это означает напряжённую пресс-конференцию и имиджевые потери, хотя канал помощи не перекрывается.

Пессимистичный сценарий (25%) предполагает, что Трамп прямо заявит о нежелании безусловно финансировать Украину и упрекнёт Киев в зависимости от американских денег. В таком случае Зеленский выйдет из Белого дома без реальных гарантий и с тяжёлым ударом по международному имиджу.