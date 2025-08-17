Кто из мировых лидеров рвётся на переговоры Трампа с Зеленским и что известно о встрече: главное

Глава киевского режима Владимир Зеленский 18 августа отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Визит нацелен на обсуждение путей урегулирования конфликта и возможной трёхсторонней встречи с участием Украины, США и России. Встреча состоится на фоне недавнего саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, который и открыл путь к дальнейшим переговорам. Что известно о предстоящей встрече — в материале Life.ru.

Встреча запланирована на понедельник, 18 августа, в Овальном кабинете Белого дома. По словам Трампа, она станет продолжением его усилий по достижению «мирного соглашения» между Украиной и Россией, а не просто временного перемирия. Президент США подчеркнул, что после саммита на Аляске с Путиным стороны решили сосредоточиться на полном урегулировании конфликта, включая возможные территориальные компромиссы и гарантии безопасности.

Зеленский подтвердил свой визит в Вашингтон, отметив, что ожидает «детального обсуждения всех аспектов» для достижения «длительного мира». Опасаясь повторения напряжённой ситуации, возникшей во время предыдущей встречи с главой Белого дома в феврале 2025 года, Зеленский решил подстраховаться и созвать экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие рассматривается как ответ на прошедший саммит России и США в Анкоридже.

Аналитики считают, что, если переговоры зайдут в тупик, Трамп может приостановить помощь Украине, как это произошло ранее в феврале 2025 года после напряжённой встречи в Овальном кабинете, где Зеленский угодил в скандал.