Кто из мировых лидеров рвётся на переговоры Трампа с Зеленским и что известно о встрече: главное
Мерц, Макрон и Мелони примут участие в переговорах Трампа с Зеленским
Глава киевского режима Владимир Зеленский 18 августа отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Визит нацелен на обсуждение путей урегулирования конфликта и возможной трёхсторонней встречи с участием Украины, США и России. Встреча состоится на фоне недавнего саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, который и открыл путь к дальнейшим переговорам. Что известно о предстоящей встрече — в материале Life.ru.
Встреча запланирована на понедельник, 18 августа, в Овальном кабинете Белого дома. По словам Трампа, она станет продолжением его усилий по достижению «мирного соглашения» между Украиной и Россией, а не просто временного перемирия. Президент США подчеркнул, что после саммита на Аляске с Путиным стороны решили сосредоточиться на полном урегулировании конфликта, включая возможные территориальные компромиссы и гарантии безопасности.
Зеленский подтвердил свой визит в Вашингтон, отметив, что ожидает «детального обсуждения всех аспектов» для достижения «длительного мира». Опасаясь повторения напряжённой ситуации, возникшей во время предыдущей встречи с главой Белого дома в феврале 2025 года, Зеленский решил подстраховаться и созвать экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие рассматривается как ответ на прошедший саммит России и США в Анкоридже.
Согласно информации, подтверждённой европейскими источниками, на встрече будут присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отметила, что едет по просьбе Зеленского для оказания моральной поддержки. Также к диалогу присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Кстати, Трамп обсуждал с европейскими лидерами идею трёхсторонней встречи с участием Путина, которая могла бы состояться уже на следующей неделе, если переговоры с Зеленским пройдут успешно.
Аналитики считают, что, если переговоры зайдут в тупик, Трамп может приостановить помощь Украине, как это произошло ранее в феврале 2025 года после напряжённой встречи в Овальном кабинете, где Зеленский угодил в скандал.
Вместе с этим по итогам недавнего саммита Трампа с Путиным на Аляске аналитики и дипломатические источники констатируют, что Россия укрепила свои позиции и не намерена идти на уступки в урегулировании украинского конфликта. Встреча, состоявшаяся 15 августа, подчеркнула доминирующую роль Москвы в переговорах, где Трамп стремился к «быстрому миру», а Путин настаивал на сохранении контроля над освобождёнными территориями.
Саммит Трампа и Путина длился более двух с половиной часов. Американский лидер охарактеризовал переговоры как «продуктивные» и отметил «большой прогресс» в понимании позиций сторон. Российский лидер, в свою очередь, выступил за скорейшее урегулирование конфликта и заявил о готовности России обеспечить безопасность Украины.