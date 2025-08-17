Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главарь киевского режима Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию в Брюсселе в воскресенье, 17 августа. Мероприятие рассматривается как ответ на прошедший саммит России и США в Анкоридже.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель для участия в этом мероприятии. Ранее фон дер Ляйен в своем аккаунте в X анонсировала, что глава киевского режима присоединится к ней для телеконференции так называемой «коалиции желающих», однако о личном визите и пресс-конференции официально не сообщалось.