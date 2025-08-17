Фон дер Ляйен и Зеленский созвали экстренную пресс-конференцию в Брюсселе
Обложка © ТАСС / АР
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главарь киевского режима Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию в Брюсселе в воскресенье, 17 августа. Мероприятие рассматривается как ответ на прошедший саммит России и США в Анкоридже.
Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель для участия в этом мероприятии. Ранее фон дер Ляйен в своем аккаунте в X анонсировала, что глава киевского режима присоединится к ней для телеконференции так называемой «коалиции желающих», однако о личном визите и пресс-конференции официально не сообщалось.
Ожидается, что на брифинге будут затронуты вопросы дальнейшей поддержки Киева и возможные изменения в подходе к урегулированию конфликта.
Ранее стало известно, что Зеленский планирует посетить Вашингтон для встречи с Трампом. Сам президент США подтвердил встречу, уточнив, что переговоры пройдут в Овальном кабинете. Кроме того, он пригласил к переговорам европейских лидеров, чтобы присоединить их к обсуждению украинского вопроса 18 августа в Вашингтоне.