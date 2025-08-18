«Начинается очередная схватка»: На Западе заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

Владимир Зеленский бросил вызов лидеру США Дональду Трампу, отвергнув его условия для разрешения украинского кризиса. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

«Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США выдвигает свои условия мира. Сегодня в Белом доме начинается очередная схватка», — говорится в публикации.