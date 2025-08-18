«Начинается очередная схватка»: На Западе заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском
DM: Зеленский бросил вызов Трампу, отвергнув его условия для мира на Украине
Владимир Зеленский бросил вызов лидеру США Дональду Трампу, отвергнув его условия для разрешения украинского кризиса. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
«Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США выдвигает свои условия мира. Сегодня в Белом доме начинается очередная схватка», — говорится в публикации.
Как сообщает издание, украинский президент отверг предложение своего американского коллеги. В статье также упоминается, что визит Зеленского в Вашингтон станет первым после его публичной перепалки с Трампом в феврале.
Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться. Тем временем Трамп перед встречей с экс-комиком исключил возврат Крыма Украине и её членство в НАТО. Зеленский же, отвечая президенту США, заявил, что не следовало отказываться от Крыма в 2014 году.