В США рассказали о «горькой пилюле», которую придётся проглотить Зеленскому

В переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского неизбежно настанут сложности в решении территориального вопроса, заявил директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш. По мнению эксперта, Киеву придётся смириться с потерей территорий.

«Трамп недвусмысленно дал понять (Зеленскому) …, что ему придётся смириться с тем, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе. <...> За кулисами существует чёткое понимание того, что Зеленскому придётся проглотить эту горькую пилюлю», — сказал Инглиш в интервью с телеканалом CNN.