18 августа, 09:25

В США рассказали о «горькой пилюле», которую придётся проглотить Зеленскому

Эксперт Инглиш: На встрече с Трампом Зеленский обсудит Крым и Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского неизбежно настанут сложности в решении территориального вопроса, заявил директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш. По мнению эксперта, Киеву придётся смириться с потерей территорий.

«Трамп недвусмысленно дал понять (Зеленскому) …, что ему придётся смириться с тем, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе. <...> За кулисами существует чёткое понимание того, что Зеленскому придётся проглотить эту горькую пилюлю», сказал Инглиш в интервью с телеканалом CNN.

Иллюзии Киева о возвращении контроля над Крымом или Донбассом уже развеялись, отметил эксперт. По мнению Инглиша, речь в диалоге Зеленского, Трампа и лидеров Европы будет идти о предоставлении Украине гарантий безопасности без членства в НАТО.

CNN: На Украине паника из-за слов Трампа Зеленскому о завершении конфликта

Напомним, что сегодня, 18 августа, в Белом доме состоится встреча Зеленского и Трампа. К обсуждению присоединятся также французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Великобритании и Италии, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается также участие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В случае отказа Зеленского от выдвинутых условий, Трамп может полностью прекратить поддержку киевского режима.

Полина Никифорова
