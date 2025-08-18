Стал известен состав делегации США на встрече Зеленского и Трампа
WP: К переговорам Трампа и Зеленского присоединятся Рубио, Вэнс и Уиткофф
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G
Американское издание Washington Post информирует о составе участников встречи хозяина Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированной на понедельник в Вашингтоне. Ожидается, что к ним присоединятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф.
«Как ожидается, к Трампу присоединятся Вэнс, Рубио и Уиткофф, помимо других советников», — говорится в материале издания.
В этот же день Белый дом распахнёт свои двери для приёма лидеров стран Евросоюза. Ранее Дональд Трамп уже высказывал мысль о потенциальном проведении трёхстороннего саммита с Владимиром Путиным и Зеленским, но только в случае успешного завершения предстоящих переговоров.
Напомним, что сегодня в 20:15 по московскому времени состоится встреча Трампа с Зеленским, после чего начнутся переговоры с европейскими лидерами в 22:00. На разговор хозяина Белого дома и главаря киевского режима отведено всего 45 минут. Несмотря на это, в Госдуме заявили, что переговоры вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат.