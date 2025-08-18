Стал известен состав делегации США на встрече Зеленского и Трампа

Американское издание Washington Post информирует о составе участников встречи хозяина Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированной на понедельник в Вашингтоне. Ожидается, что к ним присоединятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф.

«Как ожидается, к Трампу присоединятся Вэнс, Рубио и Уиткофф, помимо других советников», — говорится в материале издания.

В этот же день Белый дом распахнёт свои двери для приёма лидеров стран Евросоюза. Ранее Дональд Трамп уже высказывал мысль о потенциальном проведении трёхстороннего саммита с Владимиром Путиным и Зеленским, но только в случае успешного завершения предстоящих переговоров.