Трамп не простит предательства: В Госдуме объяснили, почему Зеленского снова ждёт холодный приём

Депутат Госдумы Олег Матвейчев уверен, что переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат. Своими мыслями парламентарий поделился в беседе с Life.ru. По его словам, у Трампа сложилось личное крайне негативное отношение к Зеленскому, и принципиально за одну встречу это не изменится.

«Зеленский был одной из причин попытки импичмента Трампа в его первый срок. Он помогал Байдену, предоставлял документы против Трампа. Для него Зеленский — личный враг. А мы знаем: Трамп никогда не прощает врагов. Достаточно вспомнить его разрыв отношений с экс-вице-президентом Майком Пенсом», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Матвейчев отметил, что даже несмотря на возможные внешние проявления дипломатической вежливости, фундаментальное отношение Трампа к Зеленскому и европейским союзникам останется отрицательным.

«Чем сильнее они давят на Трампа, тем больше у него личное отторжение», — добавил он.

В то же время, по словам депутата, Трамп очень чувствителен к общественному мнению и к тому, как его шаги отражаются в СМИ. Именно этим, считает Матвейчев, можно объяснить вероятность того, что американский президент для прессы подберет «компромиссные или примирительные формулировки».

Политик также напомнил, что сам Трамп крайне недоволен нынешним конфликтом между Россией и НАТО, поскольку «в выигрыше остается Китай, который наблюдает за ситуацией со стороны».

Говоря о требованиях Киева предоставить гарантии безопасности, Матвейчев подчеркнул, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на украинском руководстве.