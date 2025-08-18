Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 12:55

Трамп не простит предательства: В Госдуме объяснили, почему Зеленского снова ждёт холодный приём

Депутат Матвейчев: Трамп не забудет Зеленскому попытку импичмента

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Депутат Госдумы Олег Матвейчев уверен, что переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат. Своими мыслями парламентарий поделился в беседе с Life.ru. По его словам, у Трампа сложилось личное крайне негативное отношение к Зеленскому, и принципиально за одну встречу это не изменится.

«Зеленский был одной из причин попытки импичмента Трампа в его первый срок. Он помогал Байдену, предоставлял документы против Трампа. Для него Зеленский — личный враг. А мы знаем: Трамп никогда не прощает врагов. Достаточно вспомнить его разрыв отношений с экс-вице-президентом Майком Пенсом», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Матвейчев отметил, что даже несмотря на возможные внешние проявления дипломатической вежливости, фундаментальное отношение Трампа к Зеленскому и европейским союзникам останется отрицательным.

«Чем сильнее они давят на Трампа, тем больше у него личное отторжение», — добавил он.

В то же время, по словам депутата, Трамп очень чувствителен к общественному мнению и к тому, как его шаги отражаются в СМИ. Именно этим, считает Матвейчев, можно объяснить вероятность того, что американский президент для прессы подберет «компромиссные или примирительные формулировки».

Пиджак или поло? СМИ начали гадать, в чём Зеленский заявится к Трампу на этот раз
Пиджак или поло? СМИ начали гадать, в чём Зеленский заявится к Трампу на этот раз

Политик также напомнил, что сам Трамп крайне недоволен нынешним конфликтом между Россией и НАТО, поскольку «в выигрыше остается Китай, который наблюдает за ситуацией со стороны».

Говоря о требованиях Киева предоставить гарантии безопасности, Матвейчев подчеркнул, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на украинском руководстве.

quote

Зеленский вместо добрососедских отношений с Россией проявлял агрессию, стрелял по Донбассу, нападал на Курскую область. Теперь Россия видит в Украине врага и будет действовать жестко. Это вина исключительно киевской власти. И Трамп, я думаю, именно так это и объяснит Зеленскому,

депутат Госдумы Олег Матвейчев

Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar