Трамп не простит предательства: В Госдуме объяснили, почему Зеленского снова ждёт холодный приём
Депутат Матвейчев: Трамп не забудет Зеленскому попытку импичмента
Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM
Депутат Госдумы Олег Матвейчев уверен, что переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат. Своими мыслями парламентарий поделился в беседе с Life.ru. По его словам, у Трампа сложилось личное крайне негативное отношение к Зеленскому, и принципиально за одну встречу это не изменится.
«Зеленский был одной из причин попытки импичмента Трампа в его первый срок. Он помогал Байдену, предоставлял документы против Трампа. Для него Зеленский — личный враг. А мы знаем: Трамп никогда не прощает врагов. Достаточно вспомнить его разрыв отношений с экс-вице-президентом Майком Пенсом», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Матвейчев отметил, что даже несмотря на возможные внешние проявления дипломатической вежливости, фундаментальное отношение Трампа к Зеленскому и европейским союзникам останется отрицательным.
«Чем сильнее они давят на Трампа, тем больше у него личное отторжение», — добавил он.
В то же время, по словам депутата, Трамп очень чувствителен к общественному мнению и к тому, как его шаги отражаются в СМИ. Именно этим, считает Матвейчев, можно объяснить вероятность того, что американский президент для прессы подберет «компромиссные или примирительные формулировки».
Политик также напомнил, что сам Трамп крайне недоволен нынешним конфликтом между Россией и НАТО, поскольку «в выигрыше остается Китай, который наблюдает за ситуацией со стороны».
Говоря о требованиях Киева предоставить гарантии безопасности, Матвейчев подчеркнул, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на украинском руководстве.
Зеленский вместо добрососедских отношений с Россией проявлял агрессию, стрелял по Донбассу, нападал на Курскую область. Теперь Россия видит в Украине врага и будет действовать жестко. Это вина исключительно киевской власти. И Трамп, я думаю, именно так это и объяснит Зеленскому,
депутат Госдумы Олег Матвейчев
Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.