Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 11:15

Пиджак или поло? СМИ начали гадать, в чём Зеленский заявится к Трампу на этот раз

Дизайнер Гасанова: Зеленский может надеть пиджак на встречу с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский откажется от неформального стиля для встречи с президентом США Дональдом Трампом, предположила украинский дизайнер Эльвира Гасанова, ранее работавшая с главой киевского режима. Она также подчеркнула, что у экс-комика нет личного стилиста: он сам решает, что ему надевать.

«Он, скорее всего, не появится в поло... Думаю, он выберет чёрный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак.<...> После недавней драмы с отсутствием костюма он, вероятно, подойдёт к этому вопросу иначе», цитирует Гасанову Fox News.

«Уже обманул»: В Британии шокированы контрастом стилей Путина и Зеленского
Напомним, что в прошлый раз Зеленский предстал перед Трампом без привычных галстука, пиджака и брюк. На вопрос журналистов о своём стиле, глава киевского режима заявил, что наденет костюм только после окончания конфликта на Украине. Нарушил этикет Зеленский и на похоронах Папы Римского Франциска, прибыв на мероприятие в камуфляже чёрного цвета. Однако на недавней встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленского заметили в пиджаке и трендовых кроссовках на платформе.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
