Владимир Зеленский откажется от неформального стиля для встречи с президентом США Дональдом Трампом, предположила украинский дизайнер Эльвира Гасанова, ранее работавшая с главой киевского режима. Она также подчеркнула, что у экс-комика нет личного стилиста: он сам решает, что ему надевать.