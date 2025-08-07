Приговор Гуцул
7 августа, 05:50

«Уже обманул»: В Британии шокированы контрастом стилей Путина и Зеленского

Аналитик Меркурис: Слова Зеленского во многом непоследовательны и обманчивы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский обманывает США, стремясь постоянно провоцировать конфронтацию между Москвой и Вашингтоном. Об этом на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Скажу так: я почти всегда читаю заявления этих двух лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru.). Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо», — сказал он.

Заявления главы киевского режима регулярно содержат информацию, не соответствующую действительности. В частности, Зеленский давно вводит США в заблуждение относительно сделки по редкоземельным металлам, в рамках которой Вашингтон в конечном итоге ничего не получит, поскольку ключевые месторождения уже находятся под контролем Москвы.

«Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой <…> Ему я бы доверял как можно меньше, или не доверял бы вовсе», — сказал Меркурис.

Напомним, хозяин Белого дома созвонился с Зеленским после встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Главарь киевского режима позднее подтвердил факт телефонного разговора и намекнул, что в беседе также участвовали европейские лидеры.

Наталья Афонина
