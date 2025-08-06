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6 августа, 15:54

Трамп созвонился с Зеленским после визита Уиткоффа в Москву

Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского вечером в среду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским после того, как его посланник Стивен Уиткофф встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Axios.

Подробностей беседы не приводится. Ранее СМИ анонсировали этот разговор.

Глава РФПИ Дмитриев по итогам встречи Путина с Уиткоффом: Диалог восторжествует
Глава РФПИ Дмитриев по итогам встречи Путина с Уиткоффом: Диалог восторжествует

Напомним, 6 августа, в среду спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф прибыл в столицу России Москву с пятым визитом с начала года. Сначала он прогулялся по парку «Зарядье» вместе с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Беседа длилась около 3 часов. В Кремле позже раскрыли темы диалога, который там назвали полезным и конструктивным.

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Никита Никонов
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