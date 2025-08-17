Пиджак и обувь на огромной платформе: Зеленский принарядился для встречи с главой ЕК
Зеленский в пиджаке прибыл в Брюссель и встретился с Урсулой фон дер Ляйен
Впервые за долгое время Владимир Зеленский сменил привычный стиль на стильный пиджак и трендовые кроссовки, прибыв в Брюссель ради встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский в пиджаке и Урсула фон дер Ляйен. Видео © Страна.ua
Сегодня он примет участие в заседании «Коалиции желающих», а завтра с топ-лидерами Европы отправится в Вашингтон на судьбоносные переговоры с Дональдом Трампом. Стоит отметить, что многие в комментариях указали на смену образа Зеленского: чтобы произвести впечатление на мировых политиков он принарядился, и облачился в пиджак и чёрные кроссовки на огромной платформе.
Напомним, что Зеленский 18 августа отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Опасаясь повторения напряжённой ситуации, возникшей во время предыдущей встречи с главой Белого дома в феврале 2025 года, Зеленский решил подстраховаться и созвать экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она также составит ему компанию на переговорах с Трампом.