Трамп перед встречей с Зеленским написал, что нужно играть только на победу
Глава Белого дома Дональд Трамп сделал заявление перед встречей с экс-комиком Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В своей публикации в соцсети Truth Social, он написал, что «играть» нужно только «на победу».
«Играй на победу или вовсе не играй», — отметил он, подчеркнув, что сумел за полгода разрешить шесть конфликтов.
Он также обратил внимание на беспрецедентное количество европейских лидеров, одновременно посетивших Вашингтон. Трамп назвал это большой честью для Соединённых Штатов, добавив, что теперь важно посмотреть на результаты встречи.
Напомним, что сегодня в 20:15 по московскому времени состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего начнутся переговоры с европейскими лидерами в 22:00. На разговор хозяина Белого дома и главаря киевского режима отведено всего 45 минут. Несмотря на это, в Госдуме заявили, что переговоры вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат. Поскольку у Трампа сложилось личное крайне негативное отношение к Зеленскому, и принципиально за одну встречу это не изменится.