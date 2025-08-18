«Играй на победу»: Трамп оставил интригующее послание перед встречей с Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал заявление перед встречей с экс-комиком Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В своей публикации в соцсети Truth Social, он написал, что «играть» нужно только «на победу».

«Играй на победу или вовсе не играй», — отметил он, подчеркнув, что сумел за полгода разрешить шесть конфликтов.

Он также обратил внимание на беспрецедентное количество европейских лидеров, одновременно посетивших Вашингтон. Трамп назвал это большой честью для Соединённых Штатов, добавив, что теперь важно посмотреть на результаты встречи.