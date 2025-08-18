В Госдуме раскрыли, что ЕС будет клянчить у Трампа для Украины
Депутат Чепа: Лидеры ЕС намерены добиться от США гарантий безопасности для Киева
Президенту США Дональду Трампу будет необходимо пойти на определённые уступки в ходе предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств, поскольку политические процессы неизбежно связаны с достижением компромиссов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Насколько получится у Белого дома утихомирить европейскую партию войны, сейчас сказать сложно. Однако в любом случае ясно, что европейцы внесут негативный элемент в переговорный процесс, и Трампу придётся в чём-то пойти на уступки. Скорее всего, это будет вопрос предоставления каких-то особенный гарантий безопасности», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Чепа выразил уверенность в том, что ни Киев, ни европейские партнёры не смогут добиться от США и России согласия на прекращение конфликта по текущей линии фронта. В связи с этим, по его мнению, они будут стремиться получить особые гарантии безопасности.
Депутат отметил, что европейские страны направили в США влиятельных представителей: на встречу едут не только лидеры отдельных государств, но и руководители НАТО и ЕС. Это свидетельствует о том, что встреча на Аляске вызвала у них серьёзную обеспокоенность, подытожил Чепа.
Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться 18 августа вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться. Эксперты считают, что лидеры ЕС попытаются спасти Зеленского на встрече с Трампом.