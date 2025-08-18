В Госдуме раскрыли, что ЕС будет клянчить у Трампа для Украины

Президенту США Дональду Трампу будет необходимо пойти на определённые уступки в ходе предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств, поскольку политические процессы неизбежно связаны с достижением компромиссов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Насколько получится у Белого дома утихомирить европейскую партию войны, сейчас сказать сложно. Однако в любом случае ясно, что европейцы внесут негативный элемент в переговорный процесс, и Трампу придётся в чём-то пойти на уступки. Скорее всего, это будет вопрос предоставления каких-то особенный гарантий безопасности», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Чепа выразил уверенность в том, что ни Киев, ни европейские партнёры не смогут добиться от США и России согласия на прекращение конфликта по текущей линии фронта. В связи с этим, по его мнению, они будут стремиться получить особые гарантии безопасности.