Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 13:41

В Госдуме раскрыли, что ЕС будет клянчить у Трампа для Украины

Депутат Чепа: Лидеры ЕС намерены добиться от США гарантий безопасности для Киева

Обложка © Life.ru

Президенту США Дональду Трампу будет необходимо пойти на определённые уступки в ходе предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств, поскольку политические процессы неизбежно связаны с достижением компромиссов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Насколько получится у Белого дома утихомирить европейскую партию войны, сейчас сказать сложно. Однако в любом случае ясно, что европейцы внесут негативный элемент в переговорный процесс, и Трампу придётся в чём-то пойти на уступки. Скорее всего, это будет вопрос предоставления каких-то особенный гарантий безопасности», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Чепа выразил уверенность в том, что ни Киев, ни европейские партнёры не смогут добиться от США и России согласия на прекращение конфликта по текущей линии фронта. В связи с этим, по его мнению, они будут стремиться получить особые гарантии безопасности.

Депутат отметил, что европейские страны направили в США влиятельных представителей: на встречу едут не только лидеры отдельных государств, но и руководители НАТО и ЕС. Это свидетельствует о том, что встреча на Аляске вызвала у них серьёзную обеспокоенность, подытожил Чепа.

Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться 18 августа вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться. Эксперты считают, что лидеры ЕС попытаются спасти Зеленского на встрече с Трампом.

Дарья Нарыкова
