CNN: Зеленский и лидеры ЕС в Белом доме могут стать главным препятствием к миру
Обложка © ТАСС / АР
Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза могут стать основным барьером на пути к мирному урегулированию на Украине во время предстоящей встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.
В материале говорится, что, отвергая быстрое соглашение, которое поддерживает Трамп, украинские и европейские лидеры, а не Россия, рискуют предстать в роли тех, кто мешает достижению мира. По мнению авторов, возможно, они рассчитывают на Нобелевскую премию мира.
Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что Зеленский, ещё не успев встретиться с Трампом, уже отклонил его условия по урегулированию конфликта. Это было расценено как вызов перед очередными переговорами в Вашингтоне. В тот же день Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Зеленский способен остановить войну, если согласится отказаться от претензий на Крым и примет решение не вступать в НАТО.
Напомним, 18 августа в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с Зеленским. На ней также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее вступавший в публичные споры с украинским лидером. Кроме того, в переговорах примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.