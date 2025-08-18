Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза могут стать основным барьером на пути к мирному урегулированию на Украине во время предстоящей встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

В материале говорится, что, отвергая быстрое соглашение, которое поддерживает Трамп, украинские и европейские лидеры, а не Россия, рискуют предстать в роли тех, кто мешает достижению мира. По мнению авторов, возможно, они рассчитывают на Нобелевскую премию мира.

Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что Зеленский, ещё не успев встретиться с Трампом, уже отклонил его условия по урегулированию конфликта. Это было расценено как вызов перед очередными переговорами в Вашингтоне. В тот же день Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Зеленский способен остановить войну, если согласится отказаться от претензий на Крым и примет решение не вступать в НАТО.