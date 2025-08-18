Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 10:58

«Нет шансов»: До Европы дошла неизбежность краха Киева, заявили в ФРГ

Политолог Рар: Европа признала, что Украина не сможет победить силовыми методами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Европейские страны осознают, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, и поставки Киеву западного оружия оказались неэффективным рычагом давления. Такое мнение высказал известный германский политолог Александр Рар.

По словам эксперта, европейские лидеры спешат в Вашингтон на саммит президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского, что является событием невиданного в новейшей истории масштаба и может стать историческим. Европейцы, похоже, приняли «план Трампа» по урегулированию украинского кризиса, считает Рар.

«Европейцы понимают, что у Украины нет больше шансов выиграть на поле боя, что западное оружие не становится game changer. Их главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятия решений по Украине», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что европейские страны активно стремятся участвовать в будущих переговорах. Рар объяснил это страхом перед возможной «Ялты-2», где США, минуя европейские столицы, могли бы договориться с Москвой о новой системе безопасности.

Политолог предположил, что на переговорах может быть предложено вступление Украины в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО. При том, по слухам, Россия уже дала согласие на такой вариант, что обеспечило бы Украине определённые гарантии безопасности, подытожил эксперт.

«Сегодня большой день»: Дмитриев высказался о переговорах Трампа с Зеленским
«Сегодня большой день»: Дмитриев высказался о переговорах Трампа с Зеленским

Напомним, сегодня, 18 августа, в Белом доме состоится встреча Трампа и Зеленского. К обсуждению присоединятся также французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Великобритании и Италии, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается также участие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В случае отказа Зеленского от выдвинутых условий, Трамп может полностью прекратить поддержку киевского режима. При этом западные СМИ предполагают, что киевский главарь всё же может пойти на компромисс.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar