«Нет шансов»: До Европы дошла неизбежность краха Киева, заявили в ФРГ

Европейские страны осознают, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, и поставки Киеву западного оружия оказались неэффективным рычагом давления. Такое мнение высказал известный германский политолог Александр Рар.

По словам эксперта, европейские лидеры спешат в Вашингтон на саммит президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского, что является событием невиданного в новейшей истории масштаба и может стать историческим. Европейцы, похоже, приняли «план Трампа» по урегулированию украинского кризиса, считает Рар.

«Европейцы понимают, что у Украины нет больше шансов выиграть на поле боя, что западное оружие не становится game changer. Их главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятия решений по Украине», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что европейские страны активно стремятся участвовать в будущих переговорах. Рар объяснил это страхом перед возможной «Ялты-2», где США, минуя европейские столицы, могли бы договориться с Москвой о новой системе безопасности.