«Нет шансов»: До Европы дошла неизбежность краха Киева, заявили в ФРГ
Политолог Рар: Европа признала, что Украина не сможет победить силовыми методами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Европейские страны осознают, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, и поставки Киеву западного оружия оказались неэффективным рычагом давления. Такое мнение высказал известный германский политолог Александр Рар.
По словам эксперта, европейские лидеры спешат в Вашингтон на саммит президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского, что является событием невиданного в новейшей истории масштаба и может стать историческим. Европейцы, похоже, приняли «план Трампа» по урегулированию украинского кризиса, считает Рар.
«Европейцы понимают, что у Украины нет больше шансов выиграть на поле боя, что западное оружие не становится game changer. Их главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятия решений по Украине», — подчеркнул политолог.
Он добавил, что европейские страны активно стремятся участвовать в будущих переговорах. Рар объяснил это страхом перед возможной «Ялты-2», где США, минуя европейские столицы, могли бы договориться с Москвой о новой системе безопасности.
Политолог предположил, что на переговорах может быть предложено вступление Украины в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО. При том, по слухам, Россия уже дала согласие на такой вариант, что обеспечило бы Украине определённые гарантии безопасности, подытожил эксперт.
Напомним, сегодня, 18 августа, в Белом доме состоится встреча Трампа и Зеленского. К обсуждению присоединятся также французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Великобритании и Италии, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается также участие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В случае отказа Зеленского от выдвинутых условий, Трамп может полностью прекратить поддержку киевского режима. При этом западные СМИ предполагают, что киевский главарь всё же может пойти на компромисс.