Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:11

Зеленский может согласиться на компромисс, пишут СМИ

FT: Зеленский может согласиться на компромисс по вопросу линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к компромиссу относительно нынешней линии фронта, при условии, что он будет соответствовать интересам украинцев. Однако решение о выводе украинских войск из Донбасса остаётся неизменным. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому, на встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет обсуждаться мирное урегулирование, которое не потребует от Украины невыполнимых уступок, таких как вывод войск из Донецка и Луганска.

«Ради этого... (Зеленский. — Прим. Life.ru) готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы», — говорится в материале издания.

Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Ранее СМИ раскрыли, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского. Переговоры стартуют в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров — в 22:00 мск. Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. В 21:30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar