Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к компромиссу относительно нынешней линии фронта, при условии, что он будет соответствовать интересам украинцев. Однако решение о выводе украинских войск из Донбасса остаётся неизменным. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому, на встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет обсуждаться мирное урегулирование, которое не потребует от Украины невыполнимых уступок, таких как вывод войск из Донецка и Луганска.

«Ради этого... (Зеленский. — Прим. Life.ru) готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы», — говорится в материале издания.