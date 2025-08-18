Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 03:27

СМИ узнали, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского

Roll Call: Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнётся в 20:15

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Двусторонняя встреча американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского начнётся в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров стартует в 22:00 мск. Об этом передаёт издание Roll Call, ссылаясь на график администрации президента США.

Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. Трамп должен поприветствовать Зеленского, после чего они начнут встречу наедине. Ровно через час президент Соединённых Штатов поприветствует европейских лидеров, в 21.30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.

Трамп анонсировал большой день перед встречей с лидерами ЕС и Зеленским
Трамп анонсировал большой день перед встречей с лидерами ЕС и Зеленским

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не вернёт под свой контроль Крымский полуостров и не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по его словам, бывший комик имеет возможность остановить конфликт прямо сейчас. Для этого Зеленский должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar