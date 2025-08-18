Двусторонняя встреча американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского начнётся в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров стартует в 22:00 мск. Об этом передаёт издание Roll Call, ссылаясь на график администрации президента США.

Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. Трамп должен поприветствовать Зеленского, после чего они начнут встречу наедине. Ровно через час президент Соединённых Штатов поприветствует европейских лидеров, в 21.30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.