Владимир Зеленский заявил о невозможности отдать территории России во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Экс-комик подчеркнул, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трёхсторонней встрече с участием американского лидера и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.