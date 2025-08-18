Мессенджер MAX
Зеленский перед встречей с Трампом назвал невозможным передачу территорий России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский заявил о невозможности отдать территории России во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Экс-комик подчеркнул, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трёхсторонней встрече с участием американского лидера и президента РФ Владимира Путина.

«Конституция Украины не позволяет отказываться от территории или торговать землёй»,цитирует Зеленского Fox News.

В МИД Украины назвали решающей встречу Зеленского и Трампа

Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

