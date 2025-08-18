В МИД Украины назвали решающей встречу Зеленского и Трампа
Сибига: Встреча Трампа и Зеленского имеет решающее значение
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TPYXA_ILLUSTRATION
Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиом Зеленским решающей. По его словам, это касается как самой встречи, так и текущей ситуации, в которой находятся все участники.
«Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Максимальная мобилизация дипломатических усилий сегодня даёт нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины», — высказал своё мнение Сибига.
Напомним, что сегодня в 20:15 по московскому времени состоится встреча Трампа с Зеленским, после чего начнутся переговоры с европейскими лидерами в 22:00. На разговор хозяина Белого дома и главаря киевского режима отведено всего 45 минут. Несмотря на это, в Госдуме заявили, что переговоры вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат.