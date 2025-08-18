В МИД Украины назвали решающей встречу Зеленского и Трампа

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиом Зеленским решающей. По его словам, это касается как самой встречи, так и текущей ситуации, в которой находятся все участники.

«Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Максимальная мобилизация дипломатических усилий сегодня даёт нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины», — высказал своё мнение Сибига.