18 августа, 14:57

В МИД Украины назвали решающей встречу Зеленского и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TPYXA_ILLUSTRATION

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиом Зеленским решающей. По его словам, это касается как самой встречи, так и текущей ситуации, в которой находятся все участники.

«Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Максимальная мобилизация дипломатических усилий сегодня даёт нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины», — высказал своё мнение Сибига.

Напомним, что сегодня в 20:15 по московскому времени состоится встреча Трампа с Зеленским, после чего начнутся переговоры с европейскими лидерами в 22:00. На разговор хозяина Белого дома и главаря киевского режима отведено всего 45 минут. Несмотря на это, в Госдуме заявили, что переговоры вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат.

Ольга Сливченко
