Первый этап уже пройден: В США раскрыли трёхшаговый план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен разрешить украинский конфликт, используя стратегию из трёх этапа. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Первый шаг инициативы уже был реализован, а заключался он в организации встречи американского лидера с главой российского государства Владимиром Путиным. Второй шаг — грядущие переговоры с Владимиром Зеленским. И, наконец, третий — организация прямого диалога между Путиным и Зеленским.