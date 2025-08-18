Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 14:42

Первый этап уже пройден: В США раскрыли трёхшаговый план Трампа по Украине

Axios: Трамп планирует разрешить конфликт на Украине в три встречи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп намерен разрешить украинский конфликт, используя стратегию из трёх этапа. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Первый шаг инициативы уже был реализован, а заключался он в организации встречи американского лидера с главой российского государства Владимиром Путиным. Второй шаг — грядущие переговоры с Владимиром Зеленским. И, наконец, третий — организация прямого диалога между Путиным и Зеленским.

«Все — не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и Уиткофф, и Рубио — ожидают, что Путин встретится с Зеленским», —отметил источник из окружения хозяина Овального кабинета.

Политолог раскрыл, как встреча Трампа с Зеленским повлияет на ход СВО

Напомним, что встреча Владимира Путина с американским коллегой прошла 15 августа на территории Аляски. Её результаты обе стороны оценили довольно позитивно, отметив, что РФ и США продвинулись в решении ряда вопросов. Переговоры с главой киевского режима и представителями европейских стран состоятся сегодня — начало запланировано на 20:15 по мск. Если всё пройдёт успешно, то уже 22 августа американский президент планирует устроить трёхсторонний саммит с представителями российской и украинской сторон.

