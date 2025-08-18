Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не повлияет на ход спецоперации на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, который считает, что ключевые решения будут приниматься на поле боя, а не за столом переговоров.

«Зеленский может с чем-то согласиться с Трампом, что-то ему пообещать, но они будут делать то, что они делают. Командующий ВСУ Александр Сырский сказал: Мы будем воевать с Россией, даже если будут заключены мирные соглашения», — отметил эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист напомнил о двух недавних провокациях — атаке на Смоленскую АЭС и попытке теракта на Крымском мосту, в которых, по его мнению, участвовали западные структуры. Он подчеркнул, что эти события демонстрируют готовность Киева и его союзников идти на крайние меры.

Говоря о возможных территориальных компромиссах, политолог исключил возврат Донбасса, Херсонской и Запорожской областей под контроль Украины. По его словам, эти регионы являются конституционной частью России, и их статус не подлежит обсуждению. В качестве предмета переговоров Светов допустил обсуждение территорий Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, но лишь после их полного освобождения.

Эксперт заключил, что спецоперация продолжится до достижения всех поставленных целей, включая демилитаризацию Украины.