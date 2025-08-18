Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:31

Политолог раскрыл, как встреча Трампа с Зеленским повлияет на ход СВО

Политолог Светов: Встреча Трампа и Зеленского ничего не даст, всё решит фронт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не повлияет на ход спецоперации на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, который считает, что ключевые решения будут приниматься на поле боя, а не за столом переговоров.

«Зеленский может с чем-то согласиться с Трампом, что-то ему пообещать, но они будут делать то, что они делают. Командующий ВСУ Александр Сырский сказал: Мы будем воевать с Россией, даже если будут заключены мирные соглашения», — отметил эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист напомнил о двух недавних провокациях — атаке на Смоленскую АЭС и попытке теракта на Крымском мосту, в которых, по его мнению, участвовали западные структуры. Он подчеркнул, что эти события демонстрируют готовность Киева и его союзников идти на крайние меры.

Говоря о возможных территориальных компромиссах, политолог исключил возврат Донбасса, Херсонской и Запорожской областей под контроль Украины. По его словам, эти регионы являются конституционной частью России, и их статус не подлежит обсуждению. В качестве предмета переговоров Светов допустил обсуждение территорий Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, но лишь после их полного освобождения.

Эксперт заключил, что спецоперация продолжится до достижения всех поставленных целей, включая демилитаризацию Украины.

Снова в футболке: Зеленский встретился с Келлогом, которого не взяли на Аляску
Снова в футболке: Зеленский встретился с Келлогом, которого не взяли на Аляску

Напомним, сегодня в 20:15 по Москве должна состояться встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В 22:00 к диалогу подключатся европейские лидеры. В Госдуме России считают, что киевскому главарю не стоит рассчитывать на хороший для себя результат по итогам переговоров. Трамп за считанные часы до встречи написал в соцсети загадочный пост: играть нужно только на победу.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar