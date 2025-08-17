В ФСБ сообщили о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС
ФСБ: Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ подавлен украинский беспилотник
Пресечена атака беспилотника ВСУ на Смоленскую АЭС. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«17 августа силами РЭБ был подавлен БПЛА самолётного типа (ударный БВС «Спис» украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, была сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — указано в сообщении.
ФСБ также показала фотографии обломков сбитого беспилотника. Фото © ЦОС ФСБ России.
Как сообщили в Минобороны, 17 августа удалось остановить попытку террористической атаки, организованной киевским режимом. Атака предполагала использование беспилотника самолётного типа против инфраструктуры атомной электростанции в Смоленской области. Украинский БПЛА был успешно перехвачен в небе над Смоленской областью.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По его данным, воздушные цели были направлены в сторону промышленного предприятия региона. К счастью, в результате действий ВСУ никто не пострадал.