Нижегородский губернатор назвал цель ночной атаки БПЛА в регионе
Никитин: Атака БПЛА на промпредприятие Нижегородской области обошлась без жертв
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По его данным, воздушные цели были направлены в сторону промышленного предприятия региона. К счастью, в результате действий ВСУ никто не пострадал.
«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Никитин в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, беспилотники были запущены с территории Украины. ВС РФ усиливают противовоздушную оборону промышленных зон в ответ на участившиеся атаки.
Сегодня утром над Кстово Нижегородской области было зафиксировано свыше десяти взрывов. Согласно предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Жители города сообщили о десяти хлопках на городской окраине, отметив, что беспилотники двигались на малой высоте, приближаясь со стороны населённых пунктов Гагино и Шелокша. Очевидцы также видели в небе остатки сбитых дронов.