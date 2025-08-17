Нижегородский губернатор назвал цель ночной атаки БПЛА в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По его данным, воздушные цели были направлены в сторону промышленного предприятия региона. К счастью, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Никитин в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, беспилотники были запущены с территории Украины. ВС РФ усиливают противовоздушную оборону промышленных зон в ответ на участившиеся атаки.