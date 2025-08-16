Встреча Путина и Трампа
16 августа, 20:43

Силы ПВО за полчаса уничтожили четыре БПЛА над тремя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В период с 22:20 до 22:50 16 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Всего было перехвачено четыре дрона самолётного типа. Два БПЛА сбили в воздушном пространстве Белгородской области, ещё по одному беспилотнику ликвидировали над Курской и Орловской областями.

«Десятки спасённых жизней»: Гладков показал видео уничтожения дрона ВСУ над Белгородом

Вооружённые силы Украины регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Ранее очередному удару подвергся город Белгород. В результате атаки пострадали два мирных жителя. По предварительным данным, повреждены четыре автомобиля, частный и многоквартирный дома, здание спортивного объекта, а также фасады четырёх жилых домов и социального учреждения.

Виталий Приходько
