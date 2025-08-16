Силы ПВО за полчаса уничтожили четыре БПЛА над тремя регионами России
В период с 22:20 до 22:50 16 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Всего было перехвачено четыре дрона самолётного типа. Два БПЛА сбили в воздушном пространстве Белгородской области, ещё по одному беспилотнику ликвидировали над Курской и Орловской областями.
Вооружённые силы Украины регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Ранее очередному удару подвергся город Белгород. В результате атаки пострадали два мирных жителя. По предварительным данным, повреждены четыре автомобиля, частный и многоквартирный дома, здание спортивного объекта, а также фасады четырёх жилых домов и социального учреждения.