Силы ПВО за полчаса уничтожили четыре БПЛА над тремя регионами России

В период с 22:20 до 22:50 16 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Всего было перехвачено четыре дрона самолётного типа. Два БПЛА сбили в воздушном пространстве Белгородской области, ещё по одному беспилотнику ликвидировали над Курской и Орловской областями.