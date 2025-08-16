Встреча Путина и Трампа
16 августа, 11:38

ВСУ нанесли новые удары по Белгороду, есть пострадавшие

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Белгород снова стал целью атаки украинских беспилотников. Два мирных жителя получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу. <...> Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе МКД. Раненого в тяжёлом состоянии доставляют в больницу», — написал он.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По предварительным данным, повреждены четыре автомобиля, частный и многоквартирный дома, здание спортивного объекта, а также фасады четырёх жилых домов и социального учреждения. На местах продолжают работать спецслужбы, последствия атак уточняются.

Ранее сообщалось о смертельном инциденте с участием беспилотников ВСУ в селе Пристень Белгородской области. Один мужчина погиб на месте после удара по автомобилю, ещё двое пострадали: женщина получила минно-взрывную травму и ожог руки, мужчина — аналогичную травму и ссадины на руках и ногах.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
