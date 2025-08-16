ВСУ нанесли новые удары по Белгороду, есть пострадавшие

Белгород снова стал целью атаки украинских беспилотников. Два мирных жителя получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу. <...> Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе МКД. Раненого в тяжёлом состоянии доставляют в больницу», — написал он.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По предварительным данным, повреждены четыре автомобиля, частный и многоквартирный дома, здание спортивного объекта, а также фасады четырёх жилых домов и социального учреждения. На местах продолжают работать спецслужбы, последствия атак уточняются.