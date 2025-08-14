Один житель Белгородской области погиб и трое ранены после налёта дронов ВСУ

В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Пристень, расположенном в Валуйском округе, произошёл инцидент с участием беспилотников, атаковавших два легковых автомобиля. В результате удара по одному из них погиб мужчина, который скончался на месте до приезда медиков.

При атаке на второй автомобиль пострадали двое людей. Женщина получила минно-взрывную травму и лёгкие ожоги руки, а мужчина — аналогичную травму, а также ссадины на руках и ногах. Обоим оказали необходимую помощь в Валуйской центральной районной больнице, после чего отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения. Их транспортное средство полностью сгорело.

Ещё один человек пострадал в результате аналогичного нападения беспилотника в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили во вторую городскую больницу Белгорода. Его автомобиль получил повреждения кузова и остекления.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе... Вся область скорбит вместе с вами», — написал глава региона.