Mash: ВСУ при атаке на Татарстан использовали новый ударный дрон ZTK150

ВСУ впервые применили при атаке на Татарстан новый тип ударного беспилотника ZTK150, который солдаты называют «украинским Шахидом». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Внешне он похож на нашу «Герань-2», но по факту это совершенно другое изделие», — говорится в сообщении.

Беспилотник обладает крейсерской скоростью до 180 км/ч, может подниматься на высоту 3000 метров и находиться в воздухе до 10 часов с боевой нагрузкой 50 кг. По данным источников, Украина могла закупить эти дроны через посредников у китайской компании ZTK drones UAV, базирующейся в Гонконге с филиалом в Дубае.