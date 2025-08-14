Mash: ВСУ при атаке на Татарстан использовали новый ударный дрон ZTK150
ВСУ впервые применили при атаке на Татарстан новый тип ударного беспилотника ZTK150, который солдаты называют «украинским Шахидом». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Внешне он похож на нашу «Герань-2», но по факту это совершенно другое изделие», — говорится в сообщении.
Беспилотник обладает крейсерской скоростью до 180 км/ч, может подниматься на высоту 3000 метров и находиться в воздухе до 10 часов с боевой нагрузкой 50 кг. По данным источников, Украина могла закупить эти дроны через посредников у китайской компании ZTK drones UAV, базирующейся в Гонконге с филиалом в Дубае.
Блогеры обращают внимание на завышенные цены поставок этих БПЛА и практику ВСУ выдавать зарубежные разработки за собственные. В частности, украинские компании Jupiter hunter и «Скринтек» неоднократно обвинялись в подобных действиях. 12 августа в небе над Татарстаном было сбито девять украинских дронов, включая один экземпляр нового «украинского Шахида».
Ранее Life.ru уже писал, что Вооружённые силы Украины провели массированную атаку на Татарстан, используя беспилотники, схожие с российскими дронами «Герань». В небе над республикой были уничтожены четыре украинских дрона. Позже стало известно о поражении ещё девяти БПЛА.
