12 августа, 07:43

ПВО отражает атаку дронов на Татарстан, уничтожено уже четыре БПЛА

SHOT: В небе над Татарстаном уничтожено четыре украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

В небе над Республикой Татарстан силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона. Об этом сообщает SHOT.

Беспилотник в небе над Татарстаном. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, ВСУ пытаются атаковать регион беспилотниками типа «Рубака» и минимумом одним самолётом, переделанным под БПЛА. Уточняется, что о дронах в небе сообщали жители Альметьевска. Также беспилотная опасность объявлена в Удмуртии.

Три украинских дрона уничтожены над Ульяновской областью
