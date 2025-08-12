ПВО отражает атаку дронов на Татарстан, уничтожено уже четыре БПЛА

В небе над Республикой Татарстан силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ВСУ пытаются атаковать регион беспилотниками типа «Рубака» и минимумом одним самолётом, переделанным под БПЛА. Уточняется, что о дронах в небе сообщали жители Альметьевска. Также беспилотная опасность объявлена в Удмуртии.