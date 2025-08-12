Встреча Путина и Трампа
12 августа, 06:38

Три украинских дрона уничтожены над Ульяновской областью

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Утром 12 августа российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 07:30 до 08:20 по московскому времени системы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона над Ульяновской областью и ещё один — над Белгородской. Атака была оперативно отражена, уточнили в министерстве.

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах
Также минувшей ночью в Ставрополе системы РЭБ успешно подавили атаку украинских беспилотников. Никто не пострадал. Однако были повреждены окна социального учреждения. Всего за ночь ПВО сбила 25 дронов ВСУ над Ростовской областью и Ставропольским краем.

