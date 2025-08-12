Три украинских дрона уничтожены над Ульяновской областью
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Утром 12 августа российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 07:30 до 08:20 по московскому времени системы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона над Ульяновской областью и ещё один — над Белгородской. Атака была оперативно отражена, уточнили в министерстве.
Также минувшей ночью в Ставрополе системы РЭБ успешно подавили атаку украинских беспилотников. Никто не пострадал. Однако были повреждены окна социального учреждения. Всего за ночь ПВО сбила 25 дронов ВСУ над Ростовской областью и Ставропольским краем.