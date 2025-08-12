За ночь ПВО сбила 25 дронов ВСУ над Ростовской областью и Ставропольским краем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество дронов — 22 — сбили над Ростовской областью. Ещё три БПЛА уничтожили над территорией Ставропольского края.