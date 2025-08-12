Встреча Путина и Трампа
12 августа, 04:18

За ночь ПВО сбила 25 дронов ВСУ над Ростовской областью и Ставропольским краем

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество дронов — 22 — сбили над Ростовской областью. Ещё три БПЛА уничтожили над территорией Ставропольского края.

Напомним, ночью в Ставрополе системы РЭБ успешно подавили атаку украинских беспилотников. Никто из людей не пострадал. Однако были повреждены окна социального учреждения. На месте работают экстренные службы. На территории края продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Алена Пенчугина
