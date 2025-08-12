Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В Миллеровском районе Ростовской области российские военнослужащие отразили атаку украинских беспилотников. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В результате происшествия повреждены стёкла в трёх частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях будет уточняться.
Ранее в Ставрополе прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. В Невинномысске была объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.