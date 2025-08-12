Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 03:06

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Миллеровском районе Ростовской области российские военнослужащие отразили атаку украинских беспилотников. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате происшествия повреждены стёкла в трёх частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях будет уточняться.

В ДНР при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали

Ранее в Ставрополе прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. В Невинномысске была объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Алена Пенчугина
