Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах

В Миллеровском районе Ростовской области российские военнослужащие отразили атаку украинских беспилотников. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате происшествия повреждены стёкла в трёх частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях будет уточняться.