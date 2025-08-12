В ДНР при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали
Обложка © Life.ru
Два сотрудника скорой помощи погибли, ещё два человека получили тяжёлые ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Горловка в ДНР. Об этом сообщил местный мэр Иван Приходько у себя в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства республики по делам документирования военных преступлений Киева, удар был нанесён при помощи беспилотного летательного аппарата в Центрально-Городском районе Горловки. В результате атаки скончались санитар и фельдшер скорой помощи. Ещё один фельдшер и водитель получили тяжёлые ранения.
«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжёлом состоянии», — говорится в заявлении Приходько. Он добавил, что автомобиль скорой помощи также получил повреждения.
