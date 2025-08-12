Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 21:46

В ДНР при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два сотрудника скорой помощи погибли, ещё два человека получили тяжёлые ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Горловка в ДНР. Об этом сообщил местный мэр Иван Приходько у себя в Telegram-канале.

По данным управления администрации главы и правительства республики по делам документирования военных преступлений Киева, удар был нанесён при помощи беспилотного летательного аппарата в Центрально-Городском районе Горловки. В результате атаки скончались санитар и фельдшер скорой помощи. Ещё один фельдшер и водитель получили тяжёлые ранения.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжёлом состоянии», — говорится в заявлении Приходько. Он добавил, что автомобиль скорой помощи также получил повреждения.

Миномёты ВСУ разнесли машину скорой помощи, приехавшую спасать людей после обстрела
Миномёты ВСУ разнесли машину скорой помощи, приехавшую спасать людей после обстрела

Ранее беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР. В результате происшествия пострадала продавец-кассир. Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. Пострадавшую доставили в местную больницу с акубаротравмой и ранениями от осколков.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar