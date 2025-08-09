Миномёты ВСУ разнесли машину скорой помощи, приехавшую спасать людей после обстрела

В Константиновке украинские миномётчики нанесли удар по автомобилю бригады скорой помощи, что стало причиной гибели одного из медработников. Водитель получил ранения, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, группа медиков прибыла на вызов в частный сектор, который до этого ВСУ обстреляли из миномётов. Помощь нужна была жительнице, получившей контузию в результате первого удара.

«После минометного обстрела частных домов в районе школы №27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки», — сказал Кимаковский в беседе с TАСС.

Он отметил, что второй выстрел был прицельным — мина попала прямо в транспортное средство медиков, которые пытались покинуть опасную зону. Местные жители обнаружили на месте взрыва осколки с маркировкой стран НАТО.