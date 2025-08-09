В условиях ожесточённых боёв в Часовом Яре мирные жители оказались фактически в плену у вооружённых сил Украины, вынужденно выполняя различные поручения для украинских военных. Об этом сообщил РИА «Новости» посол МИД России по особым заданиям Родион Мирошник.

По его словам, из зоны активных боевых действий поступают свидетельства от тех, кто сумел покинуть опасные территории. Людей удерживают рядом с позициями украинских подразделений и заставляют выполнять задачи, направленные на поддержку военных. Например, их отправляют под обстрелами за водой — фактически превращая в живой щит.

Мирошник отметил, что такая практика есть и в других городах, которые удерживают ВСУ. Гражданских принуждают к действиям, которые выходят за рамки их обычных обязанностей и подвергают их жизни серьёзной опасности.