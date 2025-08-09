«Подносили воду под огнём»: ВСУ сделали жителей Часова Яра своими рабами
Посол Мирошник: Украинские военные брали в заложники жителей Часова Яра
В условиях ожесточённых боёв в Часовом Яре мирные жители оказались фактически в плену у вооружённых сил Украины, вынужденно выполняя различные поручения для украинских военных. Об этом сообщил РИА «Новости» посол МИД России по особым заданиям Родион Мирошник.
По его словам, из зоны активных боевых действий поступают свидетельства от тех, кто сумел покинуть опасные территории. Людей удерживают рядом с позициями украинских подразделений и заставляют выполнять задачи, направленные на поддержку военных. Например, их отправляют под обстрелами за водой — фактически превращая в живой щит.
Мирошник отметил, что такая практика есть и в других городах, которые удерживают ВСУ. Гражданских принуждают к действиям, которые выходят за рамки их обычных обязанностей и подвергают их жизни серьёзной опасности.
«Они просто используют их, рискуя их жизнью для обеспечения каких-то потребностей — обеспечения водой, продуктами питания, возможно, подвоза боекомплекта или разгрузки боекомплекта. То есть, в принципе, это принуждение выполнять те функции, которые, во-первых, не свойственны гражданскому населению, и реальная эксплуатация этих людей в своих интересах, рискуя их же жизнью», — уточнил он.
Напомним, что 31 июля российские солдаты окончательно выбили ВСУ из Часова Яра. Известно, что на зачистку нашей армии потребовалось четыре дня. Десантники рассказывали, что там было полно как украинских боевиков, так и наёмников из Польши и США. Штурм не стал для нашей армии лёгкой прогулкой, а победа далась высокой ценой.