Русский десантник «танцем» у дуба отвлёк на себя 12 дронов ВСУ и спас раненого товарища

Боец 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет совершил героический поступок в ходе боёв за Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Ради раненого товарища он принял на себя атаку двух беспилотников «Баба-Яга» и более десяти FPV-дронов Вооружённых сил Украины.

По словам самого Корнета, его напарнику оторвало ногу, после чего ВСУ намеревались добить истекающего кровью бойца дронами. Уцелевший солдат решил поманить на себя беспилотники, чтобы защитить товарища.