Русский десантник «танцем» у дуба отвлёк на себя 12 дронов ВСУ и спас раненого товарища
Российский десантник спас раненого товарища от десятка дронов в бою за Часов Яр
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Боец 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет совершил героический поступок в ходе боёв за Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Ради раненого товарища он принял на себя атаку двух беспилотников «Баба-Яга» и более десяти FPV-дронов Вооружённых сил Украины.
По словам самого Корнета, его напарнику оторвало ногу, после чего ВСУ намеревались добить истекающего кровью бойца дронами. Уцелевший солдат решил поманить на себя беспилотники, чтобы защитить товарища.
«Было две «Бабы-Яги», и я два часа возле дерева «танцевал»... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас», — поведал Корнет в видео Минобороны РФ.
Часов Яр имеет большую стратегическую ценность. Он расположен рядом с Артёмовском и разделён каналом Северский Донец — Донбасс. Контролируя этот населённый пункт, ВС РФ могут продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации. 31 июля Часов Яр перешёл под контроль ВС РФ. Российским солдатам потребовалось четыре дня на зачистку. По словам десантников, город обороняли не только украинские боевики, но и наёмники из Польши и США. Штурм не стал для нашей армии лёгкой прогулкой, а победа далась высокой ценой.