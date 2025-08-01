«Их тела до сих пор там»: Экс-боец «Вагнера» назвал имя погибшего героя битвы за Часов Яр

Бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Доберман поделился горькими воспоминаниями о боевых действиях в районе города Часов Яр. В своём телеграм-канале он напомнил о высокой цене, которую заплатили российские солдаты за победу на поле боя.

Солдат рассказал о своём сослуживце Василии Иванове, который принимал участие в штурме жилого квартала. По его словам, группа Иванова успешно выполнила поставленную задачу — захватила дом и уничтожила украинское подразделение, однако вскоре оказалась в окружении и подверглась мощному артобстрелу.

«Их заблокировали... Подноса (боеприпасов) и подкрепления нет. Им предлагали сдаться. Но как он [Иванов] мог? Они не могли. Он сражался, пока дом, в котором они были, не сложили в руины артиллерией. Его тело и тела ребят с его группы до сих пор остаются там», — написал Доберман.