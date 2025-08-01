«Их тела до сих пор там»: Экс-боец «Вагнера» назвал имя погибшего героя битвы за Часов Яр
Экс-боец ЧВК Вагнер Доберман рассказал о погибших товарищах в битве за Часов Яр
Солдат ВС РФ Василий Иванов. Обложка © Telegram / Doberman Group
Бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Доберман поделился горькими воспоминаниями о боевых действиях в районе города Часов Яр. В своём телеграм-канале он напомнил о высокой цене, которую заплатили российские солдаты за победу на поле боя.
Солдат рассказал о своём сослуживце Василии Иванове, который принимал участие в штурме жилого квартала. По его словам, группа Иванова успешно выполнила поставленную задачу — захватила дом и уничтожила украинское подразделение, однако вскоре оказалась в окружении и подверглась мощному артобстрелу.
«Их заблокировали... Подноса (боеприпасов) и подкрепления нет. Им предлагали сдаться. Но как он [Иванов] мог? Они не могли. Он сражался, пока дом, в котором они были, не сложили в руины артиллерией. Его тело и тела ребят с его группы до сих пор остаются там», — написал Доберман.
Доберман признался, что не верит в загробную жизнь, но свято хранит память о погибших товарищах. Он считает важным напоминать миру о том, какой ценой достигаются военные успехи, чтобы никто не забывал о солдатском мужестве и пролитой ими крови.
Ранее российская армия освободила Часов Яр. По данным СМИ, операция по взятию города заняла четыре дня. Солдаты ВС РФ перебили 400 украинских боевиков, отказавшихся сложить оружие. При этом Владимир Зеленский до сих пор думает, что ВСУ удерживают населённый пункт.