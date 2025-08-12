Встреча Путина и Трампа
12 августа, 00:22

Вооружённые силы Украины атакуют Ставрополь, работает система ПВО

SHOT: Около пяти взрывов прогремело в Ставрополе

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Ставрополе произошло около пяти взрывов. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на юге города. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали о пяти взрывах в Ставрополе около 3:00 ночи. Предварительно, ПВО отражала атаку БПЛА Вооружённых сил Украины — дроны летели на низкой высоте. В Невинномысске объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Губернатор Владимир Владимиров уточнил, что на территории края объявлена беспилотная опасность.

Родственникам погибших от налёта БПЛА в Тульской области выплатят по 2 млн рублей
Ранее в Горловке при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали. В результате атаки скончались санитар и фельдшер. Ещё один фельдшер и водитель получили тяжёлые ранения. Автомобиль скорой помощи также получил повреждения.

