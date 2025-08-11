Встреча Путина и Трампа
11 августа, 18:49

Родственникам погибших от налёта БПЛА в Тульской области выплатят по 2 млн рублей

В Тульской области семьям погибших и пострадавшим от падения обломков сбитых беспилотников выплатят от 100 тысяч до 2 млн рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Установить единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате происшествий, произошедших в Тульской области 10 августа 2025 года в результате отражения атак, осуществляемых с использованием БПЛА либо падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Согласно документу, пострадавшие с легкими травмами получат по 100 тысяч рублей, при повреждениях средней тяжести — 300 тысяч рублей, а при тяжких телесных повреждениях — 600 тысяч рублей. В случае гибели человека семьям погибших положена компенсация в размере 2 миллионов рублей, которая будет распределена между родственниками в равных долях.

В тексте указа подчёркивается, что выплаты производятся из средств регионального бюджета. Администрация региона уже приступила к работе по оформлению документов для получения материальной помощи пострадавшими и семьями погибших.

Напомним, что накануне Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область — погибли два человека, ещё минимум три получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Юлия Сафиулина
