В Тульской области при детонации взрывного устройства погибли четыре человека
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В Куркинском районе Тульской области вечером 5 августа произошёл взрыв рядом с одним из частных домов. В результате происшествия погибли четыре мужчины. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Откуда взялось взрывное устройство и почему оно сработало — пока неизвестно. На месте продолжают работать сотрудники СК, назначены судебные эксперты и проведены следственные действия. Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёх человек.
А ранее в Курской области мужчина подорвался на минном устройстве, в результате чего попал в областную больницу с тяжёлыми ранениями. Состояние гражданина оценивается как средней тяжести. Врио губернатора региона Александр Хинштейн напомнил, что ситуация в приграничных районах всё ещё остаётся крайне опасной.