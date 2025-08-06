В Тульской области при детонации взрывного устройства погибли четыре человека

В Куркинском районе Тульской области вечером 5 августа произошёл взрыв рядом с одним из частных домов. В результате происшествия погибли четыре мужчины. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Откуда взялось взрывное устройство и почему оно сработало — пока неизвестно. На месте продолжают работать сотрудники СК, назначены судебные эксперты и проведены следственные действия. Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёх человек.