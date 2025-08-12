Мэр Ульянченко: В Ставрополе после атаки ВСУ повреждены окна соцобъекта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Ночью в Ставрополе системы РЭБ успешно подавили атаку украинских беспилотников. Никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Ульянченко в своём телеграм-канале.
В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) были повреждены окна социального учреждения. На месте работают экстренные службы. На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Напомним, около 3:00 ночи в Ставрополе прогремело пять взрывов. Очевидцы наблюдали низколетящие БПЛА. В Невинномысске сработала сирена воздушной тревоги. На территории края была объявлена беспилотная опасность.