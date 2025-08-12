Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 04:01

Мэр Ульянченко: В Ставрополе после атаки ВСУ повреждены окна соцобъекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Ночью в Ставрополе системы РЭБ успешно подавили атаку украинских беспилотников. Никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Ульянченко в своём телеграм-канале.

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) были повреждены окна социального учреждения. На месте работают экстренные службы. На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах
Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах

Напомним, около 3:00 ночи в Ставрополе прогремело пять взрывов. Очевидцы наблюдали низколетящие БПЛА. В Невинномысске сработала сирена воздушной тревоги. На территории края была объявлена беспилотная опасность.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar